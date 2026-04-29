Минэнерго Азербайджана и Центр чистой энергии ОЭС обсудили новые проекты сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и Центр чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) обсудили новые проекты сотрудничества.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с исполнительным директором Центра чистой энергии ОЭС Айсель Ягубовой, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности Центра чистой энергии как региональной платформы сотрудничества, запланированных проектах и реализации совместных мероприятий.

"Были обсуждены вопросы, вытекающие из "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии ОЭС как принимающей страной", а также финансирование организации и возможности партнерства с международными организациями, энергетическими компаниями и финансовыми институтами.

Центр планирует сформировать централизованную базу национального законодательства, нормативно-правовых актов и политических рамок в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности по странам-членам ОЭС", - передает министерство.

Подчеркивается, что подобные инициативы будут полезны для инвесторов, финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Также было отмечено, что Центр чистой энергии намерен содействовать развитию знаний и навыков в соответствующей сфере в странах охвата, обмену опытом, а также расширять участие в региональных и международных форумах.

"В ходе обсуждений была выражена поддержка деятельности Центра со стороны Министерства энергетики, а также даны рекомендации по проведению совместных мероприятий с Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии", - сообщает министерство.

Центр, являясь специализированным органом ОЭС, также входит в Глобальную сеть региональных центров устойчивой энергетики (GN-SEC) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) и начал свою деятельность с сентября 2025 года.