Оператор IGB о прогрессе в реализации проекта расширения газопровода

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), продолжает работу над проектом расширения, предусматривающим увеличение технической мощности интерконнектора с 3 до 5 миллиардов кубометров в год, сообщили в пятницу Trend в компании.

«Расширение вызвано возросшим стратегическим интересом к маршруту и соответствует более широким целям Европы по обеспечению гибкости и долгосрочной стабильности поставок. Хотя проект находится на рассмотрении акционеров компании, ICGB уже продвинулась на несколько шагов вперед: утверждена стратегия закупок и готов проект первой газоизмерительной станции. Оператор завершил необходимые подготовительные работы и продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами, включая учреждения США, чья финансовая поддержка может ускорить окончательное инвестиционное решение», - отметили в компании.

Исполнительный директор ICGB Джордж Сатлас подчеркнул, что недавние результаты работы IGB показывают, что газопровод превратился в стратегическую «опору» Юго-Восточной Европы.

«Положительная реакция на проекты Маршрутов 2 и 3 подтверждает региональную потребность в надежном и диверсифицированном доступе к сжиженному природному газу (СПГ) и другим источникам, а также подчеркивает ключевую роль Вертикального газового коридора в поставках на рынки с растущими потребностями в безопасности, такие как Молдова и Украина. Обеспечение этой гибкости и устойчивости является основой миссии ICGB, а маршрут IGB сегодня позиционируется как одна из самых значимых энергетических инфраструктур в регионе», - отметил он.

Джордж Сатлас также подчеркнул, что при планировании следующих этапов развития компании основной упор остается на создание надежной и гибкой сети, которая укрепит безопасность поставок для всех стран, зависящих от данного коридора.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубы — 32 дюйма, проектная мощность — до 3 миллиардов кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного спроса на большую мощность и возможностей соседних газотранспортных систем, мощность IGB может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год.