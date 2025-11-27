Названы планы Казахстана по добыче газа к 2030 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году Казахстан произвёл примерно 59 миллиардов кубических метров газа. К 2030 году планируется достичь объёма около 74 миллиардов кубических метров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель генерального директора по производству KMG-Карачаганак Андрей Кан на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

«Казахстан обладает значительными запасами природного газа - примерно 3,8 триллиона кубических метров, при этом 19% сконцентрированы в ключевых месторождениях. Крупнейшие газовые конденсатные и нефтяные месторождения расположены в западном Казахстане и регионах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», - сказал он.

По его словам, это огромные месторождения нефти и газового конденсата, которые формируют основу ресурсной базы страны.

«Эти три месторождения имеют глобальное значение не только по масштабу, но и по сложности разработки. Они представляют серьёзную технологическую задачу, так как содержат такие компоненты, как H₂S, CO₂, высокое давление, многофазные системы. Для их освоения необходимы современные технологии, сложное управление запасами и долгосрочные капитальные инвестиции», - сказал А. Кан.

«К 2030 году планируется достичь объёмов около 74 миллиардов кубических метров газа. Это значительное количество, однако важно учитывать, что почти 50% добытого газа закачивается обратно в пласт для поддержания давления и увеличения извлечения нефти. Достичь цели в 74 миллиарда кубических метров к 2030 году планируется за счёт разработки месторождений, расширения перерабатывающих мощностей и повышения коэффициента извлечения газа», - добавил он.

А.Кан сказал, что критическим аспектом газового сектора Казахстана является география.

«Крупнейшие газовые активы находятся в западной части страны, тогда как основные потребительские центры, включая Алматы, Шымкент и крупные промышленные районы, расположены на расстоянии до 2 000 километров. Это создаёт серьёзные физические, экономические и операционные вызовы», - добавил он.