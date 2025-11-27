«Шахдениз» в ближайшие годы перейдет в фазу зрелой разработки - bp

БАКУ/Trend/ - Месторождение «Шахдениз» продолжает оставаться ключевым поставщиком каспийского газа на региональные и европейские рынки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявилa менеджер bp по развитию территории в рамках проекта «Шахдениз» Айдан Ибрагимова на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"Для обеспечения высокой эффективности добычи здесь применяются передовые технологии бурения и подводной добычи, включая сложные подводные производственные системы с трубопроводами длиной до 500 метров и 26 скважинами", - сказала А.Ибрагимова.

По ее словам, в Азербайджане были внедрены современные методы моделирования резервуаров, учитывающие неопределённости подземных параметров и позволяющие прогнозировать добычу с высокой точностью.

"Первый этап разработки обеспечил подачу газа на региональные рынки и позволил уточнить данные о запасах и соединении резервуаров. Второй этап стал поворотным благодаря созданию Южного газового коридора - инфраструктуры из трёх трубопроводов общей длиной 3 500 км, поставляющей газ в Европу с высокой надежностью", - заявила А. Ибрагимова.

Она отметила, что сегодня в «Шахдениз» производится около 27 миллиардов кубометров газа в год, а часть скважин уже достигла объёмов добычи в один триллион кубических футов.

По ее словам, в ближайшие годы месторождение перейдёт в фазу зрелой разработки с акцентом на максимизацию извлечения газа.