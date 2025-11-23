БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) количество международных рейсов из аэропортов Ирана сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 15%.

Как сообщает Trend, это отражено в статистике компании "Iranian Airports Company".

Согласно статистике, за 7 месяцев количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило около 18,6 тыс.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило 20,6 тыс.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Изменение 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 2 812 2 160 30% 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 3 068 2 907 6% 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 2 464 3 362 -27% 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 1 334 3 559 -63% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 2 981 3 250 -8% 6-й месяц (23 августа - 22 сентября) 2 873 3 219 -11% 7-й месяц (23 сентября - 22 октября) 2 924 2 164 35% Всего 18 551 20 637 -10%

Больше всего рейсов за 7 месяцев было выполнено: из аэропорта Мешхеда - 9,54 тыс. рейсов, из аэропорта Шираза - 2,45 тыс. рейсов и из аэропорта Тебриза - 1,41 тыс. рейсов.

Следует отметить, что в Иране 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 млн пассажиров.