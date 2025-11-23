БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) количество международных рейсов из аэропортов Ирана сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 15%.
Как сообщает Trend, это отражено в статистике компании "Iranian Airports Company".
Согласно статистике, за 7 месяцев количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило около 18,6 тыс.
Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года количество международных рейсов, организованных через аэропорты Ирана, составило 20,6 тыс.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)
|
Изменение
|
1-й месяц (21 марта - 20 апреля)
|
2 812
|
2 160
|
30%
|
2-й месяц (21 апреля - 21 мая)
|
3 068
|
2 907
|
6%
|
3-й месяц (22 мая - 21 июня)
|
2 464
|
3 362
|
-27%
|
4-й месяц (22 июня - 22 июля)
|
1 334
|
3 559
|
-63%
|
5-й месяц (23 июля – 22 августа)
|
2 981
|
3 250
|
-8%
|
6-й месяц (23 августа - 22 сентября)
|
2 873
|
3 219
|
-11%
|
7-й месяц (23 сентября - 22 октября)
|
2 924
|
2 164
|
35%
|
Всего
|
18 551
|
20 637
|
-10%
Больше всего рейсов за 7 месяцев было выполнено: из аэропорта Мешхеда - 9,54 тыс. рейсов, из аэропорта Шираза - 2,45 тыс. рейсов и из аэропорта Тебриза - 1,41 тыс. рейсов.
Следует отметить, что в Иране 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 млн пассажиров.