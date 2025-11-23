Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Великобританию в январе-октябре

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре этого года из Азербайджана в Великобританию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 273,1 миллиона долларов США и в объёме 514,9 тысячи тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении снизился на 117,8 миллиона долларов США или на 30,1% и по объему - на 135,2 тысячи тонн или на 20,8%.

За первые десять месяцев прошлого года из Азербайджана в Великобританию было экспортировано 650,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 390,9 миллиона долларов США.

В течение рассматриваемого периода Великобритания заняла 7-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).