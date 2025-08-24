bp раскрыла объем экспорта нефти и конденсата с терминала Сангачал в первом полугодии

БАКУ/Trend/ - В первом полугодии 2025 года с терминала Сангачал было экспортировано около 106 миллионов баррелей нефти и конденсата, основная часть которых направлялась по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года объем экспорта составлял 110 миллионов баррелей. Таким образом, показатель снизился на 3,6% в годовом выражении.

В указанный период нефть и газ с месторождений АЧГ и "Шах Дениз" продолжали поступать на терминал Сангачал по подводным трубопроводам.

На сегодняшний день суточная пропускная способность установок терминала составляет 1,2 миллиона баррелей нефти и конденсата, а также около 81 миллиона стандартных кубометров газа с месторождения "Шах Дениз". Общая мощность по переработке и экспорту газа, включая попутный газ с АЧГ, достигает 100 миллионов стандартных кубометров в сутки.