ЕАБР назвал семь направлений для крупных инвестиций на ближайшие 20 лет

БАКУ/Trend/ - После digital, ESG и AI в числе наиболее перспективных кандидатов на новый инвестиционный бум в ближайшие годы входят биотехнологии, робототехника и виртуальная реальность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) под названием «Волны инвестиционного мегахайпа».

На горизонте ближайших 20 лет аналитики ЕАБР видят семь наиболее вероятных направлений для крупных инвестиций: биотехнологии и долголетие, роботы и автономные системы, квантовые вычисления, виртуальная реальность, хранение энергии и сети, климатические технологии и космическая экономика. В более близкой перспективе, по оценке авторов, наиболее сильными кандидатами на новую волну выглядят биотех, робототехника и виртуальная реальность.

Особое внимание в докладе уделено биотехнологиям. Причина не только в размере потенциального рынка, но и в том, что биотех может стать ответом на один из главных вызовов ближайших десятилетий — дефицит трудовых ресурсов. По мере старения населения все большую экономическую ценность получает способность продлевать период здоровой и продуктивной жизни.

По оценкам, глобальный рынок биотехнологий в 2024–2025 годах составлял около 1,9–2,2 трлн долл., а к 2034 году может вырасти почти до 5,9 трлн долл. Робототехника также демонстрирует высокий потенциал роста: рынок может увеличиться с 64,8 млрд долл. в 2025 году до 376 млрд долл. к 2035 году. Для виртуальной реальности оценки составляют около 75 млрд долл. в 2025 году и до 693 млрд долл. к 2035 году.

При этом любая новая технологическая волна несет не только возможности, но и риск избыточного оптимизма. В докладе используется понятие «креативный самообман» — ситуация, когда заявленное состояние технологии заметно опережает ее реальную зрелость. Это означает, что главный вопрос для инвестора и для государства — не только угадать перспективное направление, но и правильно понять, на какой стадии развития оно находится.

В новой технологической среде ключевым ресурсом становится способность быстро осваивать и масштабировать перспективные решения. Для развивающихся экономик это означает, что конкуренция будет идти не только за капитал, но и за скорость встраивания в новые рынки, за компетенции и за институциональную готовность к следующему циклу роста.