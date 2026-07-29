Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9383 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1668 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9383
|AUD
|1,182
|BYN
|0,5854
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1177
|CZK
|0,0802
|CNY
|0,2511
|DKK
|0,2593
|GEL
|0,6473
|HKD
|0,2168
|INR
|0,0178
|GBP
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|SEK
|0,1757
|CHF
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|ILS
|0,5555
|CAD
|1,2065
|KWD
|5,4743
|KZT
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|QAR
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|KGS
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|HUF
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|MDL
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|NOK
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|PLN
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|RSD
|0,0165
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|0,4528
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