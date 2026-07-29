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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июля

Экономика Новость 29 июля 2026 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июля
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9383 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1668 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9383
AUD 1,182
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,1177
CZK 0,0802
CNY 0,2511
DKK 0,2593
GEL 0,6473
HKD 0,2168
INR 0,0178
GBP 2,2607
SEK 0,1757
CHF 2,0799
ILS 0,5555
CAD 1,2065
KWD 5,4743
KZT 0,3567
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,537
MDL 0,0964
NOK 0,1759
UZS 0,0142
PKR 0,6112
PLN 0,4481
RON 0,3706
RUB 2,1668
RSD 0,0165
SGD 1,3162
SAR 0,4528
xdr 2,3028
TRY 0,0359
TMT 0,4857
UAH 0,0378
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