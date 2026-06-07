В иранской провинции Голестан обнародованы прогнозы по сбору пшеницы

БАКУ/ Trend/ - В текущем иранском году (21 марта 2026 – 20 марта 2027) в провинции Голестан на северо-востоке Ирана ожидается сбор 1,27 миллиона тонн пшеницы.

Как сообщает Trend, об этом заявил гендиректор управления Государственной торговой компании Ирана по провинции Голестан Рухулла Мехри.

По его словам, указанный объем пшеницы прогнозируется собрать с площади 460 тысяч гектаров.

Мехри добавил, что если в прошлом году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) для гарантированной закупки пшеницы у фермеров в провинции было создано 97 закупочных центров, то в этом году их количество увеличено до 103.

Представитель компании отметил, что 54 из указанных закупочных центров уже начали работу в различных районах провинции и осуществляют гарантированную закупку пшеницы у сельхозпроизводителей.

Добавим, что в текущем году (21 марта 2026 – 20 марта 2027) в целом по стране ожидается сбор 13,5–14 миллионов тонн пшеницы.

В прошлом году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) в Иране было собрано 11,7 миллиона тонн пшеницы, из которых 7,8 миллиона тонн было закуплено у фермеров на основе госгарантий.