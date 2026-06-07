Назван объем экспорта продукции из иранской провинции Меркези

БАКУ /Trend/ - За первые 2 месяца текущего иранского года (21 марта — 21 мая 2026 года) экспорт товаров через таможню провинции Меркези, расположенной в центре Ирана, увеличился на 26% в стоимостном выражении и на 11% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 21 мая 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом на брифинге заявил гендиректор управления таможни иранской провинции Меркези Рухолла Голами.

По его словам, за 2 месяца из провинции было экспортировано 337 тысяч тонн продукции на сумму 250 миллионов долларов.

Голами отметил, что товары экспортировались в 51 страну мира, а в основном в Турцию, Афганистан, Пакистан, Ирак и Казахстан.

Он добавил, что через таможню провинции в основном экспортировались углеводороды, сжиженный газ, полиэтилен, технические масла, алюминиевые банки, стеклянная тара, молочная продукция и другие товары.

Голами также сообщил, что за 2 месяца через таможню провинции в страну было импортировано 38 тысяч тонн продукции на сумму 102 миллиона долларов.

"Товары импортировались из 26 стран, преимущественно из ОАЭ, Катара, Китая, Турции и Ирака", — отметил он.

По словам Голами, за 2 месяца через таможню провинции было перевезено 62 тысячи тонн транзитных грузов.

Отметим, что в провинции Меркези функционирует более 3 тысяч промышленных предприятий, 650 из которых производят продукцию, ориентированную на экспорт.