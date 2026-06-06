В Гяндже в рамках «Европейского городка-2026» проходит церемония открытия «EuroVillage» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже в рамках мероприятия «Европейский городок-2026» проходит церемония открытия «EuroVillage».

Как сообщает Trend, мероприятие, посвященное теме «ЕС-Азербайджан: 30-летнее партнерство», организовано представительством Европейского союза в Азербайджане при сотрудничестве с посольствами государств-членов ЕС и поддержке исполнительной власти города Гянджа.

В официальной церемонии открытия мероприятия принимают участие послы 17 европейских стран в Азербайджане.

Посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что «Европейский городок» является важной платформой для азербайджанской общественности с точки зрения более близкого знакомства с Европой. Она подчеркнула, что в рамках 30-летнего партнерства между ЕС и Азербайджаном реализованы сотни проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, развитие бизнеса, здравоохранение, образование, окружающая среда и другие.

В рамках программы мероприятия организованы аквагрим для детей, кукольные представления, настольные игры, а также викторины, мини-соревнования и музыкальные и танцевальные программы.

В мероприятии, наряду с представительством ЕС, представлены Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Швеция.

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