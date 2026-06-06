В Кяльбаджаре двое военнослужащих упали в ущелье, один погиб — министерство

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии погиб в Кяльбаджаре.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Отмечено, что при выполнении служебных обязанностей на территории перевала Омар Кяльбаджарского района военнослужащие азербайджанской армии Мансимли Раджаб Мириш оглу и Османов Ильяс Джошгун оглу упали в ущелье из-за снега и гололеда на местности.

Согласно информации, Османову Ильясу Джошгун оглу, получившему различные телесные повреждения, была незамедлительно оказана первая помощь, и он был эвакуирован в ближайшее медицинское учреждение. Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное.

В министерстве сообщили, что спасти жизнь Мансимли Реджеба Мириш оглу, получившего тяжелые травмы, не удалось.

По факту произошедшего проводится расследование.