Ведется работа по возвращению на родину азербайджанских граждан, спасенных с пострадавшего в Азовском море судна — МИД

БАКУ /Trend/ - Ведется работа по возвращению на родину азербайджанских граждан, спасенных с пострадавшего в Азовском море судна.

Согласно информации, предоставленной Trend министерством иностранных дел Азербайджана, сотрудники консульского отдела посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в настоящее время находятся в городе Ейск.

Отмечается, что они оказывают соответствующую консульскую поддержку, находясь рядом с ранеными и спасенными азербайджанскими гражданами. Состояние раненых удовлетворительное, в ближайшее время некоторых из них планируют выписать из больницы.

«В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими органами Российской Федерации, продолжаются идентификация погибших и другие необходимые меры. В то же время предпринимаются необходимые меры для оформления документов спасенных азербайджанских граждан, обеспечения их свидетельствами на возвращение и организации их репатриации. Министерство иностранных дел держит вопрос на особом контроле и проводит работу в тесной координации с соответствующими структурами. О личностях погибших, а также о доставке их тел в нашу страну общественности будет предоставлена дополнительная информация», — говорится в сообщении.