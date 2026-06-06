Нарушение США режима прекращения огня не способствует снижению напряженности – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Многократное нарушение режима прекращения огня со стороны США не способствует снижению напряженности и возвращению к стабильности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

Согласно заявлению, обстрел прошлой ночью объектов берегового радиолокационного контроля на иранских островах Сирик и Кешм, которые обеспечивают безопасность судоходства в международных водах и охраняют границы Ирана, является нарушением соглашения о прекращении огня от 8 апреля. Иран решительно осуждает эту военную атаку против своей территориальной целостности и суверенитета.

В заявлении отмечается, что осуществление атак со стороны США ставит под угрозу стабильность региона, и вся ответственность ляжет на противоположную сторону.

Также отмечено, что Иран призывает Генерального секретаря ООН, председателя Совета Безопасности и другие ответственные международные органы предотвратить дальнейший процесс нарушения режима прекращения огня.

Добавим, что в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана. Иран с того же дня наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.