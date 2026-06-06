Существует еще больше возможностей для развития энергосотрудничества между Азербайджаном и Францией - посол

ГЯНДЖА /Trend/ - Энергетическая сфера — одно из направлений сотрудничества наших стран, и в будущем существует еще больше возможностей для его развития.

Об этом заявила посол Франции в Азербайджане Софи Лагут в интервью Trend в рамках своего визита в Гянджу.

"Перспективы существуют как в сфере энергетического, так и экономического сотрудничества. На недавно прошедшем в Баку Энергетическом форуме и в Бакинской энергетической неделе участвовали также крупные французские компании. Эти компании активно действуют в Азербайджане", — сказала посол.

Коснувшись текущего состояния азербайджано-французских отношений, она отметила, что некоторое время назад состоялся телефонный разговор между главами государств.

По словам дипломата, на данный момент конкретных планов по визитам на высоком уровне нет. Обсуждения в направлении сотрудничества продолжаются.

"В настоящее время мы работаем с азербайджанской стороной над различными проектами. Планируется участие французских художников в фестивалях, которые пройдут в Азербайджане. Ведется тесное сотрудничество по реализации новых проектов", — сказала С. Лагут.

Она добавила, что в недавно прошедшем в Баку Всемирном форуме городов (World Urban Forum) участвовала также французская делегация, включая членов парламента.