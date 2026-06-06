Зафиксирован рост экспорта продукции из зон свободной торговли Ирана

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошедшего иранского года (с 21 марта 2025 года по 19 февраля 2026 года) экспорт продукции из зон свободной торговли Ирана увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономических дел и финансов Ирана.

Согласно информации, за 11 месяцев прошедшего иранского года объем экспорта продукции из зон свободной торговли Ирана составил 1,32 миллиарда долларов США.

На указанный период целевой объем экспорта продукции из зон свободной торговли был установлен на уровне около 2,12 миллиарда долларов США. Таким образом, плановый показатель был выполнен на 62%.

С учетом различных ограничений, введенных в отношении Ирана, темпы роста экспорта продукции из зон свободной торговли продолжают сохраняться, а доля этих зон в ненефтяном экспорте увеличивается.

За 11 месяцев в зоны свободной торговли было импортировано оборудования и запасных частей на сумму 451 миллион долларов США. Данный показатель вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За указанный период было ввезено сырья на сумму 289 миллионов долларов США. Импорт сырья увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За отчетный период было импортировано потребительских товаров на сумму 361 миллион долларов США. Импорт потребительских товаров вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За 11 месяцев в зоны свободной торговли было импортировано легковых автомобилей на сумму 686 миллионов долларов США. Импорт легковых автомобилей увеличился на 518% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Отмечается, что в Иране функционируют 18 зон свободной торговли и 48 специальных экономических зон. Планируется довести количество специальных экономических зон до 79.