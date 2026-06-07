Обнародован объем торгов на рынке капитала Ирана за месяц

БАКУ/ Trend/ - В ходе второго месяца текущего иранского года (с 21 апреля по 21 мая 2026 года) общий объем торгов на рынке капитала Ирана составил 3,14 квадриллиона риалов (примерно 2,34 миллиарда долларов).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный депозитарий ценных бумаг Ирана Организации по биржам и ценным бумагам.

Согласно данным, во втором месяце объем торгов исламскими ценными бумагами сукук и облигациями составил 2,95 квадриллиона риалов (примерно 2,2 миллиарда долларов).

Объем торгов паями инвестиционных фондов, в том числе биржевых (ETF), зафиксирован на уровне около 171 триллиона риалов (примерно 127 миллионов долларов).

В то же время объем торгов производными финансовыми инструментами (деривативами) составил 24,3 триллиона риалов (примерно 18 миллионов долларов).

Отметим, что сукук представляет собой вид ценных бумаг, которые выпускаются на основе реальных материальных активов, а их доходность и структура рассчитываются в строгом соответствии с нормами шариата (исламского права).