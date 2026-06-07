Азербайджанские гимнастки вышли в финал международного турнира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй соревновательный день международного турнира по акробатической и аэробной гимнастике участники представили очередные квалификационные выступления.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, согласно программе дня спортсмены по акробатической гимнастике завершили выступления в балансовых и темповых упражнениях. В аэробной гимнастике состоялись соревнования в смешанных парах, тройках и групповых программах.
По итогам второго дня представители Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали путевки в финальный этап.
Женские пары:
• Хокюма Алиева и Фидан Рашидова — 44,984 балла (юниоры)
• Рахиля Ширелиева и Лала Гаразаде — 47,231 балла (дети)
• Марьям Бахышзаде и Севиндж Иманзаде — 43,698 балла (дети)
• Илаха Ахмедова и Фидан Гурбанова — 38,398 балла (дети)
Женские группы:
• Динара Ибадова, Гяшянг Агамогланлы и Джейла Ализаде — 52,660 балла (молодежь)
• Сафия Бабаева, Диана Мамедова и Зейнаб Юсуфова — 51,972 балла (молодежь)
• Айлин Мамедова, Аян Гаджылы и Фируза Гасымзаде — 49,555 балла (юниоры)
Мужская группа:
• Юсиф Гусейнзаде, Сархан Агаев, Расул Амирасланов и Тимур Хамидулин — 53,773 балла (юниоры)
По итогам квалификации второго дня в аэробной гимнастике в финал также вышли следующие азербайджанские спортсменки:
Группы:
• Аян Агаева, Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Айдан Маликова и Тахмина Ибрагимова — 16,416 балла (молодежь)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева, Айла Исмайылзаде, Бести Талыблы и Айлин Нури — 15,483 балла (юниоры)
• Нурай Алиева, Айтен Насирзаде, Гюльнур Агаларова, Алия Джафарли и Хадиджа Аляскерова — 13,949 балла (юниоры)
Смешанные пары:
• Сема Гаджизаде и Ариф Мамедзаде — 14,633 балла (юниоры)
• Медина Ибрагимли и Тогрул Гюльмалиев — 13,283 балла (юниоры)
Трио:
• Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Айдан Маликова — 15,466 балла (молодежь)
• Аян Искендерли, Марьям Алиева и Айла Исмайылзаде — 15,416 балла (юниоры)
• Сема Гаджизаде, Рена Мамедова и Улькер Мустафаева — 15,399 балла (юниоры)
• Бести Талыблы, Нурай Гусейнли и Нурай Алиева — 14,816 балла (юниоры)
Завтра гимнасты будут бороться за медали в финальный день соревнований.