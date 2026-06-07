Азербайджанские гимнастки вышли в финал международного турнира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй соревновательный день международного турнира по акробатической и аэробной гимнастике участники представили очередные квалификационные выступления.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, согласно программе дня спортсмены по акробатической гимнастике завершили выступления в балансовых и темповых упражнениях. В аэробной гимнастике состоялись соревнования в смешанных парах, тройках и групповых программах.

По итогам второго дня представители Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали путевки в финальный этап.

Женские пары:

• Хокюма Алиева и Фидан Рашидова — 44,984 балла (юниоры)

• Рахиля Ширелиева и Лала Гаразаде — 47,231 балла (дети)

• Марьям Бахышзаде и Севиндж Иманзаде — 43,698 балла (дети)

• Илаха Ахмедова и Фидан Гурбанова — 38,398 балла (дети)

Женские группы:

• Динара Ибадова, Гяшянг Агамогланлы и Джейла Ализаде — 52,660 балла (молодежь)

• Сафия Бабаева, Диана Мамедова и Зейнаб Юсуфова — 51,972 балла (молодежь)

• Айлин Мамедова, Аян Гаджылы и Фируза Гасымзаде — 49,555 балла (юниоры)

Мужская группа:

• Юсиф Гусейнзаде, Сархан Агаев, Расул Амирасланов и Тимур Хамидулин — 53,773 балла (юниоры)

По итогам квалификации второго дня в аэробной гимнастике в финал также вышли следующие азербайджанские спортсменки:

Группы:

• Аян Агаева, Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова, Айдан Маликова и Тахмина Ибрагимова — 16,416 балла (молодежь)

• Аян Искендерли, Марьям Алиева, Айла Исмайылзаде, Бести Талыблы и Айлин Нури — 15,483 балла (юниоры)

• Нурай Алиева, Айтен Насирзаде, Гюльнур Агаларова, Алия Джафарли и Хадиджа Аляскерова — 13,949 балла (юниоры)

Смешанные пары:

• Сема Гаджизаде и Ариф Мамедзаде — 14,633 балла (юниоры)

• Медина Ибрагимли и Тогрул Гюльмалиев — 13,283 балла (юниоры)

Трио:

• Фидан Ибрагимова, Лейла Ахмедова и Айдан Маликова — 15,466 балла (молодежь)

• Аян Искендерли, Марьям Алиева и Айла Исмайылзаде — 15,416 балла (юниоры)

• Сема Гаджизаде, Рена Мамедова и Улькер Мустафаева — 15,399 балла (юниоры)

• Бести Талыблы, Нурай Гусейнли и Нурай Алиева — 14,816 балла (юниоры)

Завтра гимнасты будут бороться за медали в финальный день соревнований.