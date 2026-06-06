Создана вселенная ALOV с азербайджанским супергероем - основано на мифологической истории (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии, расположенном в историческом Ичеришехер, состоялась персональная выставка юного художника и автора Амирa Гусейнли. Центральным событием проекта стала презентация комикса ALOV - истории о первом национальном азербайджанском супергерое, основанной на мотивах отечественной мифологии, героического наследия и современной визуальной культуры, сообщает Trend Life.

Амир Гусейнли родился 18 января 2012 года в Лондоне. Уже десять лет он живет в Азербайджане, совмещая учебу с активным развитием в области искусства, литературы и музыки. Молодой автор увлекается чтением, стендап-комедией и обучается игре на фортепиано. Его мать - известная поэтесса, основательница проекта "İgidlərin Sözü" (Слова Героев Карабахской войны), лауреат международных премий, автор книг и антологий Нигяр Гасанзаде. В период жизни в 2000-2014 годах в Лондоне ее имя было включено в ТОП-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании, а авторское исполнение вошло в аудиоархивы Британской библиотеки.

Главным направлением творчества Амира стало создание собственных миров и персонажей. Именно так появился ALOV - оригинальный азербайджанский супергерой, обладающий яркой национальной идентичностью и потенциалом для развития полноценной художественной вселенной. В планах Амирa - издание комикса на английском языке и его продвижение за рубежом, а также создание независимой творческой студии, способной конкурировать с ведущими мировыми компаниями индустрии комиксов и анимации.

Выступившие наставники проекта - заслуженные артисты Сабина Шихлинская и Рашад Мехтиев отметили талант юного художника. Было отмечено, что проект является не просто комиксом, а попыткой представить азербайджанскую культуру, национальные символы, героические традиции и современное творческое мышление международной аудитории.

Выставка прошла при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". В реализации идеи также приняли участие SS Production, арт-дизайнер Руслан Джабраилов и аниматор Нигяр Нигассандра.

Презентацию первого азербайджанского супергероя поддержали молодые музыканты и исполнители Международного образовательного центра IMEC.

Проект уже называют одной из самых необычных молодежных инициатив последних лет, способной внести вклад в развитие культуры комиксов в Азербайджане и создание национальных супергероев, узнаваемых далеко за пределами страны.

Легенда о герое Огненной Земли

Сюжет комикса ALOV основан на оригинальной мифологической истории. Много веков назад земли Азербайджана страдали под властью духа Хохана - правителя темного мира, питающегося человеческими страхами. Он был близок к тому, чтобы погрузить мир в вечную тьму, однако древние герои сумели победить зло. Хохан был заточен внутри своей маски и скрыт в глубинах священного огненного храма Атешгях.

Спустя годы подросток по имени Али, вдохновленный древними легендами, мечтает стать героем. Однажды по пути в Атешгях он приходит на помощь людям, оказавшимся в беде. Добравшись до храма, Али становится свидетелем попытки последователей Хохана похитить проклятую маску.

Несмотря на отсутствие сверхспособностей, юноша вступает в неравный бой ради спасения других. Потерпев поражение и оказавшись у Вечного огня Атешгяха, он неожиданно переносится в таинственное Огненное измерение, где встречает последнего из древних героев.

Так начинается путь Али, которому предстоит стать ALOV - Героем Страны Огней и новым защитником света в борьбе с пробуждающейся тьмой.

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