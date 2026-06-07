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Узбекистан и Гонконг обсудили новые инвестиционные проекты

Узбекистан Материалы 7 июня 2026 07:28 (UTC +04:00)
Узбекистан и Гонконг обсудили новые инвестиционные проекты
Фото: google
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
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БАКУ /Trend/ - В рамках визита делегации главы администрации Гонконга Джона Ли в Узбекистан Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провело бизнес-брифинг и круглый стол с участием представителей гонконгского бизнеса, передает Trend.

В мероприятиях приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзат Касимов.

В обсуждении также участвовали более 120 представителей крупных компаний Гонконга, работающих в сферах промышленности, финансов, логистики, информационных технологий и строительства.

Узбекская сторона ознакомила участников с проводимыми в стране экономическими реформами, инвестиционными возможностями и мерами государственной поддержки бизнеса.

Подчеркивалось, что Узбекистан последовательно формирует благоприятный инвестиционный климат и расширяет перспективы международного сотрудничества.

В ходе круглого стола стороны рассмотрели возможности расширения торгово-экономического взаимодействия, укрепления финансовых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

По итогам встречи участники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиций и укреплении долгосрочного, взаимовыгодного партнерства.

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