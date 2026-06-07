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Сборная Азербайджана U-21 начала сбор в Турции с уверенной победы

Общество Материалы 7 июня 2026 00:13 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана U-21 начала сбор в Турции с уверенной победы
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Молодежная сборная Азербайджана по футболу до 21 года, находящаяся на тренировочном сборе в турецком городе Испарта, провела свой первый товарищеский матч.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, сборная Азербайджана встречалась с молодежной сборной Бахрейна (U-21). Команда по руководством Рашада Эйюбова забила 3 ​​безответных гола и одержала убедительную победу со счетом 3:0. Голы в составе сборной забили Гурбан Сафаров (32-я минута), Нихад Ахмадзаде (87) и Лоренцо Меццотеро (89).

Отметим, что следующий товарищеский матч в рамках тренировочного сбора молодежной сборной (U-21) состоится 9 июня против национальной сборной Кыргызстана.

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