Вырос экспорт ненефтяной продукции через таможни иранской провинции Исфахан

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта — 21 мая 2026 года) экспорт ненефтяной продукции через таможни провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, увеличился на 13% в стоимостном выражении и на 22% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 21 мая 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил СМИ генеральный директор таможенного управления провинции Исфахан Расул Кухестани.

По его словам, за указанный период через таможни провинции Исфахан была экспортировано 281 тысяча тонн продукции на сумму 172 миллиона долларов.

Кухестани отметил, что через таможни провинции было экспортировано 287 видов продукции, в том числе различные нефтепродукты, молочная продукция, арматура, ковры и медь.

Таможенный чиновник сообщил, что продукция экспортировалась в 41 страну мира, включая Пакистан, Ирак, Афганистан, Турцию и Армению. При этом экспорт в Турцию вырос на 141%.