Заявления Трампа об участии Хаменеи в переговорах не соответствуют действительности - иранский эксперт

БАКУ/Trend/ - Заявление Президента США Дональда Трампа о том, что Верховный лидер Ирана Сейид Муджтаба Хаменеи участвует в переговорах, не соответствует действительности.

Об этом сообщил Trend бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

По его словам, после первого раунда переговоров между Ираном и США в пакистанском Исламабаде, в ходе которых иранскую делегацию возглавлял председатель парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф, никаких переговоров не проводилось.

«Нет условий для возобновления переговоров, поскольку американская сторона не проявила воли для достижения справедливого соглашения», – отметил он.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп в своем недавнем заявлении сообщил, что Верховный лидер Ирана участвует в переговорах, и выразил желание встретиться с ним в будущем.

Напомним, что 28 февраля, в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.