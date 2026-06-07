Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй соревновательный день Кубка мира по акробатической и аэробной гимнастике спортсмены представили очередные квалификационные выступления.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, согласно программе дня в акробатической гимнастике мужские группы, женские и мужские пары завершили свои выступления в темповых упражнениях, а женские группы и смешанные пары — в балансовых упражнениях.

В аэробной гимнастике квалификационный этап прошёл в индивидуальных, тройках и групповых программах, по итогам которого определились финалисты.

Женская команда в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевы и Захры Рашидовой, представлявшая Азербайджан в соревнованиях по акробатической гимнастике, вышла в финал, набрав 57,370 баллов. Мужская пара в составе Сеймура Джафарова и Расула Сеидли также прошла в финал, набрав 54,300 баллов.

В аэробной гимнастике смешанная пара Мадина Мустафаева и Владимир Долматов прошла в финал с результатом 18,550 балла. В трио Лейла Беджанова, Арзу Агаева и Хадиджа Гулиева набрали 17,088 балла и также вышли в финальную стадию.

В заключительный день соревнований спортсмены поборются за медали в финальных выступлениях.