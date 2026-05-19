В рамках WUF13 состоялось мероприятие “Город прикосновений и ощущений” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялось мероприятие под названием “Город прикосновений и ощущений”.

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие было посвящено доступности городской среды для людей с нарушением зрения, и организовано Общественным объединением «Социальная поддержка лиц, нуждающихся в заботе» при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. Целью стало привлечение внимания к проблемам доступности городской среды для лиц с ограничениями по зрению, обсуждение значения доступной городской инфраструктуры, а также представление инновационных решений и повышение общественной осведомленности в сфере инклюзивного градостроительства.

На мероприятии выступили профессор права и бизнеса Бизнес-школы ADA University Эльнур Эйвазов и специалист по вопросам доступности операционной организации, созданной в рамках WUF13, Эльман Сулейманов. Они рассказали о роли технологий искусственного интеллекта в расширении доступа людей с нарушением зрения к информационному пространству, влиянии современных ассистивных решений на процессы абилитации и реабилитации, а также перспективах технологического развития в этой сфере.

В ходе выступлений было отмечено значение проведения WUF13 в Азербайджане как международной платформы для обмена опытом, изучения мировых практик в области градостроительства и доступности, а также установления новых профессиональных контактов и сотрудничества.

В рамках презентации ученица 10-го класса Лицея юных талантов при Бакинском государственном университете 15-летняя Самира Джафарли представила проекты «Умная тактильная дорожка» и Tacto Color.

Проект «Умная тактильная дорожка» объединяет принципы альтернативной энергетики и инклюзивного градостроительства. В нем предусмотрено использование солнечной энергии, преобразование механической энергии движения пешеходов в электрическую, а также подогрев поверхности дорожки в морозную погоду за счёт альтернативных источников энергии. Система аудионавигации и тактильные направляющие элементы предназначены для повышения безопасности и самостоятельности передвижения людей с нарушением зрения и других уязвимых групп населения. Отмечалось также, что использование переработанных автомобильных шин делает проект экологически устойчивым решением.

В рамках проекта Tacto Color был представлен инклюзивный набор для раскрашивания, предназначенный для детей с нарушением зрения. Набор направлен на развитие творческих и обучающих навыков посредством тактильных и сенсорных методов.

Кроме того, в ходе мероприятия Павин, потерявший зрение, продемонстрировал процесс изготовления декоративных изделий ручной работы.

Подготовленные изделия были вручены гостям мероприятия.

Проект вызвал большой интерес среди молодёжи, и в его рамках к инициативе присоединились 15 волонтёров.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

