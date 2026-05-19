Обнародованы документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Азербайджан и Грузия вновь подтвердили свое стратегическое партнерство, подписав комплекс всеобъемлющих соглашений, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в сферах экономики, энергетики и связуемости.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию Министерство экономики Азербайджана.

Церемония подписания состоялась 18 мая 2026 года в Баку при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

В число подписанных документов входят межправительственные соглашения о поставках природного газа в Грузию, о продолжении транзитных соглашений для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии в Турцию, а также Протокол Координационного совета, утверждающий окончательную приемку и завершение проводимых в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс модернизационных работ.

Для реализации вышеуказанных межправительственных соглашений соответствующие государственные энергетические компании обеих стран подписали Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры контрактов, которые будут заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО "SOCAR Midstream Operations" (SMO) и Корпорацией нефти и газа Грузии (GOGC) подписаны Основные условия по Эксплуатационному соглашению, определяющему условия эксплуатации грузинского участка Западного маршрута экспортного трубопровода, включая Супсинский нефтяной терминал и связанную с ним инфраструктуру.

Протокол Координационного совета также закрепил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры в управление совместному предприятию ООО BTKI Dəmir Yolları для контроля и эксплуатации железнодорожной линии, что является важным шагом в укреплении региональной связуемости. Кроме того, стороны договорились о возобновлении с 26 мая 2026 года ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.