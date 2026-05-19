В Баку проходит мероприятие, посвященное реконструкции городов и региональному сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит мероприятие на тему «Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество».

Как сообщает Trend, мероприятие проходит в рамках проводимой в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, мэр Трабзона Ахмет Метин Генч и другие официальные лица.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о побратимстве между городами Шуша и Трабзон.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

