В рамках WUF13 проводится мероприятие на тему миротворческой климатической деятельности (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проводится мероприятие на тему «Миротворческая климатическая деятельность через городские решения в условиях конфликта и уязвимости».

Как сообщает Trend, мероприятие организовано совместно Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), «Baku Climate and Peace Action Hub» (Baku HUB) и Международной организацией по миграции (IOM).

Обсуждения посвящены вопросам повышения устойчивости городов к изменению климата, создания моделей устойчивого расселения на территориях, пострадавших от конфликтов, а также увязки миротворческой и климатической деятельности с городским развитием.

На открытии мероприятия выступит директор Отдела по климатической деятельности IOM Рания Шаршр.

С вступительными речами выступят национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, исполнительный директор UN-Habitat Анаклодия Россбах и генеральный директор IOM Эми Э. Поуп.

В рамках мероприятия посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров выступит с презентацией, посвященной инициативе Baku Hub, взаимосвязи климата, мира и городов, а также возможностям сотрудничества в этом направлении.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы восстановления постконфликтных регионов, решения в рамках концепции «Умное и устойчивое расселение» для безопасного возвращения, климатически устойчивая городская инфраструктура и расширение международного партнерства.

В рамках форума также состоится церемония награждения победителей «Международного молодежного конкурса по искусственному интеллекту».

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.