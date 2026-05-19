Успех городов напрямую определяет будущее всего мира - Джеффри Сакс

БАКУ/ Trend/ - Успех городов напрямую определяет будущее всего мира.

Как сообщает Trend, об этом заявил заявил директор Сети решений ООН по вопросам устойчивого развития Джеффри Сакс в ходе пресс-конференции в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Успех городов означает успех мира. Успех мира зависит от успеха городов", - отметил он.

Сакс подчеркнул, что к 2050 году уровень урбанизации в мире достигнет 70%, а около 2 миллиардов человек дополнительно переселятся в города в течение ближайших 25 лет.

По его словам, наиболее интенсивный рост городского населения ожидается в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, что создает дополнительные вызовы для инфраструктуры, занятости и социальной сферы.

Он отметил, что города будущего должны стать "зелеными, цифровыми, безопасными и продуктивными" пространствами, где люди смогут жить, работать и создавать семьи.

Сакс также подчеркнул, что современные города сталкиваются с общими глобальными вызовами - климатическими изменениями, технологическими трансформациями, включая развитие искусственного интеллекта, а также изменениями в сфере мобильности и электрификации транспорта.

По его словам, наряду с общими проблемами существуют и различия между регионами мира, включая уровень доходов, доступ к финансированию, структуру экономики, а также вызовы в сферах здравоохранения, образования и занятости.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.