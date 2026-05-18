Азербайджан и UN-Habitat подготовят руководство для будущих организаторов WUF - Анар Гулиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и UN-Habitat подготовят руководство для будущих организаторов Всемирного форума городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Анар Гулиев на официальной пресс-конференции, посвященой открытию WUF13.

По его словам, в первый день WUF13 форум посетили 21 108 человек. Важной частью форума стала Urban Expo, объединившая национальные правительства, городские администрации, международные организации, академические круги, инноваторов и представителей частного сектора для демонстрации практических решений и партнeрств.

Он отметил, что общая площадь выставки составляет около 35 тысяч квадратных метров, из которых примерно половина приходится на экспозиционное пространство.

“В Urban Expo участвуют 260 организаций из 85 стран, представленные в 122 стендах и павильонах.

Cpеди участников выставки представлены 15 организаций из сферы академических и исследовательских учреждений, 136 представителей гражданского общества, 44 компании частного сектора, включая 14 стартапов, а также 41 национальный павильон, 10 компаний государственного сектора и шесть представителей местных и региональных органов власти”, - сказал он.

Он подчеркнул, что павильон Азербайджана площадью 1 500 квадратных метров демонстрирует культурное наследие страны, путь городского развития, туристический потенциал, а также масштабные проекты восстановления, реализуемые на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

По его словам, павильон организован на основе концепции "От видения к действиям вместе с людьми" и отражает путь городской трансформации Азербайджана.

А.Гулиев сказал, что WUF13 оставит значимое наследие и после завершения форума.

Он отметил, что на основе «Бакинских стандартов», разработанных Операционной компанией WUF13 Азербайджана, планируется совместно с UN-Habitat подготовить руководство для будущих организаторов Всемирного форума городов.