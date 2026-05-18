В рамках WUF13 проходит совместное закрытие ассамблей

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит совместное закрытие ассамблей.

Как сообщает Trend, совместное закрытие ассамблей объединяет коллективный опыт, идеи и обязательства, полученные от всех заинтересованных сторон, в единое направление для WUF13. Являясь кульминацией обсуждений на ассамблеях, оно превращает диалог в сближение, формулируя четкие приоритеты, которые могут стимулировать действия за пределами Форума.

В рамках тщательно спланированной и интерактивной сессии будут обобщены ключевые тезисы, рекомендации и обязательства, выдвинутые на каждом собрании. Будут представлены краткие выводы и предложения, которые войдут в коллективный процесс, направленный на выявление межотраслевых приоритетов и общих целей.

