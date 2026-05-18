Узбекистан и Афганистан усиливают взаимодействие в сфере транзита и логистики

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе рабочего визита в Афганистан председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов встретился с главой государственной компании “ASTRAS”, работающей в порту Хайратон, Бисмиллой Бовари, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили организацию грузоперевозок через приграничный логистический узел, вопросы ускорения транзитных процедур и создания более благоприятных условий для предпринимателей Узбекистана и Афганистана. Особое внимание было уделено упрощению экспортно-импортных операций.

Также в центре переговоров находились повышение эффективности управления портовой инфраструктурой, совершенствование процессов погрузки и разгрузки, а также расширение торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран.

По итогам встречи была подчеркнута значимость дальнейшего развития логистических маршрутов и укрепления практического взаимодействия в области транзита и международной торговли.