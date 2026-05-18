  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Трамп провел переговоры с членами команды нацбезопасности по ситуации вокруг Ирана

США Материалы 18 мая 2026 07:47 (UTC +04:00)
Трамп провел переговоры с членами команды нацбезопасности по ситуации вокруг Ирана
Фото: Дональд Трамп / Instagram
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп провел встречу с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги в отношении Ирана.

Сообщается, что встреча проходила в президентском голь-клубе в Вирджинии, на которой принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф.

Какие именно решения были приняты во время встречи не уточняется.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости