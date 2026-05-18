Трамп провел переговоры с членами команды нацбезопасности по ситуации вокруг Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп провел встречу с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги в отношении Ирана.

Сообщается, что встреча проходила в президентском голь-клубе в Вирджинии, на которой принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф.

Какие именно решения были приняты во время встречи не уточняется.