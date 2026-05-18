S&P ожидает повышения рейтинга Davr-Bank после завершения сделки с ABB

БАКУ/Trend/- S&P Global ожидает повышения рейтинга узбекского банка Davr-Bank после завершения сделки с Международным банком Азербайджана (ABB), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

«8 мая 2026 года Международный банк Азербайджана объявил о намерении приобрести 51% акционерного капитала Davr-Bank. Мы ожидаем, что после завершения сделки рейтинги Davr-Bank выиграют от поддержки со стороны группы ABB.

В связи с этим мы поместили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Davr-Bank на уровне «B» в список CreditWatch с позитивным прогнозом. Одновременно был подтверждён краткосрочный рейтинг банка на уровне «B». Мы предполагаем снять рейтинг с пересмотра CreditWatch после закрытия сделки, которое зависит от получения необходимых регуляторных одобрений во второй половине 2026 года»,- сказали в S&P.

Аналитики рейтингового агентства ожидают, что Davr-Bank войдёт в состав группы ABB, а объединённая группа будет обладать более высокой кредитоспособностью по сравнению с самостоятельным профилем Davr-Bank.

«После закрытия сделки мы можем рассматривать Davr-Bank как значимую дочернюю структуру ABB и важную часть долгосрочной стратегии группы. Это может привести к повышению рейтинга Davr-Bank на одну ступень. На долю Davr-Bank будет приходиться 10–11% совокупных активов и капитала группы ABB.

Рентабельность собственного капитала Davr-Bank стабильно превышала 35% в последние несколько лет (35,6% в 2025 году), и мы ожидаем, что в ближайшие три года показатель останется высоким — на уровне выше 20–25%. Сделка соответствует долгосрочной стратегии ABB, предусматривающей международную экспансию и укрепление позиций в качестве регионального игрока. После завершения сделки банк будет переименован в ABB Davr-Bank и станет использовать бренд материнской структуры. Вместе с тем степень интеграции между двумя организациями ещё предстоит оценить»,- сказали в S&P.

Рейтинговое агентство ожидает, что капитализация Davr-Bank останется на устойчивом уровне.

«Показатель капитала, скорректированного с учётом рисков (RAC), улучшился и составил 10,9% в 2025 году против 9,5% в 2024 году.

Мы ожидаем, что коэффициент RAC сохранится в диапазоне 10,0–10,3% в ближайшие 12–18 месяцев при поддержке высокой прибыльности и полного направления чистой прибыли на капитализацию. Наш прогноз основан на ожидании роста кредитного портфеля банка на 30–35%.

Мы также прогнозируем сохранение высокой чистой процентной маржи Davr-Bank на уровне 10,0–10,3% благодаря высоким процентным ставкам и расширению банка в сегментах более доходного розничного кредитования, а также кредитования малого и среднего бизнеса»,- сказали аналитики S&P.

Согласно базовому сценарию рейтингового агентства, в 2026–2027 годах банк не будет осуществлять дополнительную эмиссию акций для финансирования сделки, а также не ожидается вливания капитала со стороны акционеров.