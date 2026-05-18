Цифровая экосистема тюркского мира: как IT-сектор становится альтернативой сырьевой экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Неформальный саммит Организации тюркских государств в Туркестане, прошедший 15 мая, в очередной раз показал, что технологическая интеграция играет все более важную роль в современном мире.

Главной темой встречи стали цифровое развитие и искусственный интеллект. Это напрямую связано с будущей конкурентоспособностью региона в условиях глобальной технологической трансформации. Для Казахстана эта повестка имеет стратегическое значение, поскольку страна стремится снизить зависимость от сырьевой экономики и сформировать новые точки роста. Не случайно 2026 год был объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Сегодня экономика республики по-прежнему во многом опирается на экспорт нефти, газа и металлов, однако власти признают, что в ближайшие десятилетия развитие страны будет зависеть от способности встроиться в цифровую экономику. Показательно, что экспорт IT-услуг Казахстана по итогам прошлого года уже превысил 1 млрд долларов, а цифровой сектор постепенно становится одним из наиболее быстрорастущих направлений экономики.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении обозначил, что технологический прогресс стал фактором стабильности и безопасности во всех странах мира. Он подчеркнул, что государства, своевременно внедряющие цифровые технологии, не останутся «на обочине прогресса».

В этом контексте Казахстан пытается занять позицию цифрового хаба Центральной Азии. В Астане уже открыт международный центр Alem.ai, запущены два суперкомпьютера, а следующим этапом должно стать создание «Долины центров обработки данных». Этот проект развивается в Экибастузе Павлодарской области, где уже определены земельные участки, приобретена подстанция мощностью 215 МВт и создана базовая инфраструктура. Казахстан также ведет переговоры более чем с 20 hyperscale-компаниями из США, Китая и Индии, работающими в сфере облачных вычислений, больших данных и цифровых сервисов. Общий потенциал проекта оценивается до 1 ГВт.

Фактически речь идет о создании крупнейшего регионального центра хранения и обработки данных, который должен привлечь международный цифровой капитал и глобальные технологические компании.

При этом цифровизация для Казахстана – это также и модернизация традиционной экономики. В нефтегазовом и горнодобывающем секторах технологии позволяют прогнозировать поломки оборудования, оптимизировать логистику карьерной техники и повышать безопасность на производстве. В сельском хозяйстве анализ спутниковых снимков поможет прогнозировать урожайность и эффективнее использовать водные ресурсы, что особенно важно для южных регионов страны.

Отдельное внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, цифровизация которого должна сократить сроки прохождения грузов через таможенные посты и повысить транзитную привлекательность Казахстана как звена между Китаем, странами Центральной Азии и Европой.

Еще одним важным направлением становится формирование нового человеческого капитала. В стране готовится запуск Университета искусственного интеллекта, Токаев заявил о готовности выделять специальные гранты для обучения граждан тюркских государств, а также упрощаются миграционные процедуры для квалифицированных специалистов.

Президент отдельно отметил введение «золотой визы» для зарубежных предпринимателей и инвесторов, которая дает доступ к государственным и финансовым услугам наравне с гражданами Казахстана. Одновременно власти стремятся укрепить технологический суверенитет страны. Речь идет о разработке собственных языковых моделей и цифровых решений, адаптированных под казахский язык, законодательство и культурный контекст. Это рассматривается как инструмент защиты данных и снижения зависимости от зарубежных платформ в образовании, медицине, государственном управлении и финансовом секторе.

Саммит также показал стремление Организации тюркских государств к созданию единого цифрового пространства. Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил, что цифровизация становится основным фактором экономического роста и устойчивости региона. Он напомнил о проекте «Тюркский ID», который уже позволяет гражданам ряда стран использовать внутренние удостоверения личности вместо загранпаспортов при пересечении границ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество в технологической сфере необходимо вывести на максимально высокий уровень, а цифровое развитие должно стать стратегическим видением общего будущего тюркского мира.

При этом Казахстан подчеркивает, что Организация тюркских государств не является военным или геополитическим блоком. Токаев отметил, что организация развивается прежде всего как площадка для торгово-экономического, технологического и гуманитарного сотрудничества.

Это демонстрирует стремление Астаны использовать тюркскую интеграцию как инструмент экономического развития, привлечения инвестиций и укрепления региональной конкурентоспособности. Саммит в Туркестане фактически стал презентацией новой модели развития ОТГ, где цифровая инфраструктура, логистика, образование и технологии должны постепенно стать альтернативой сырьевой экономике и основой долгосрочного экономического роста.