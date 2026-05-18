Началась официальная пресс-конференция, посвящeнная открытию WUF13 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Началась официальная пресс-конференция, посвященная открытию 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13).

Как сообщает Trend, данная конференция задаст тон всей предстоящей неделе, представив тему форума "Обеспечение мира жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества", а также обозначив ключевые приоритеты в решении глобального жилищного кризиса, укреплении городской устойчивости и продвижении устойчивого городского развития в городах и сообществах по всему миру.

На сессии будут участвовать такие официальные представители, как исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и председатель Ассамблеи UN-Habitat Нга Кор Минг.

Новость обновляется