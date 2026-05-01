Тендерная гарантия теперь доступна полностью онлайн в Yelo Интернет-банкинге!

Yelo Bank продолжает расширять спектр цифровых услуг для корпоративных клиентов. Благодаря новому обновлению, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут теперь оформить тендерную гарантию полностью онлайн через платформу Интернет-банкинга, без необходимости посещать филиалы банка.

Весь процесс — от подачи заявки до получения готового документа оцифрован и автоматизирован, что избавляет предпринимателей от необходимости тратить время на визиты в банк и ожидание в очередях. Теперь они могут сосредоточиться исключительно на ведении бизнеса.

Основные преимущества новой услуги:

✔️ Полностью онлайн-процесс

✔️ Гибкость в выборе срока

✔️ Мгновенное исполнение и быстрый результат

Услуга доступна для действующих клиентов банка. Предприниматели могут оформить тендерную гарантию за несколько минут, просто войдя в портал Yelo Интернет-банкинга.

Yelo Bank тщательно анализирует потребности реального сектора экономики и продолжает внедрять инновационные решения, которые упрощают повседневную деятельность бизнеса. Подробности: https://ylb.az/ibank.



