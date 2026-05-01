  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Тендерная гарантия теперь доступна полностью онлайн в Yelo Интернет-банкинге!

Экономика Материалы 1 мая 2026 15:47 (UTC +04:00)
Фото: Yelo Bank

Читайте Trend в

Yelo Bank продолжает расширять спектр цифровых услуг для корпоративных клиентов. Благодаря новому обновлению, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут теперь оформить тендерную гарантию полностью онлайн через платформу Интернет-банкинга, без необходимости посещать филиалы банка.

Весь процесс — от подачи заявки до получения готового документа оцифрован и автоматизирован, что избавляет предпринимателей от необходимости тратить время на визиты в банк и ожидание в очередях. Теперь они могут сосредоточиться исключительно на ведении бизнеса.

Основные преимущества новой услуги:

✔️ Полностью онлайн-процесс
✔️ Гибкость в выборе срока
✔️ Мгновенное исполнение и быстрый результат

Услуга доступна для действующих клиентов банка. Предприниматели могут оформить тендерную гарантию за несколько минут, просто войдя в портал Yelo Интернет-банкинга.

Yelo Bank тщательно анализирует потребности реального сектора экономики и продолжает внедрять инновационные решения, которые упрощают повседневную деятельность бизнеса. Подробности: https://ylb.az/ibank.

Кредитный калькулятор вызвал дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости