Израиль заявил об ударах по связанным с «Хезболлой» целям на юге Ливана

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля объявила, что за последние сутки атаковала 40 целей, связанных с «Хезболлой», на юге Ливана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что среди поражённых целей — командные центры, где находились террористы, военные сооружения и дополнительные объекты.

Сообщается, что Армия обороны Израиля также нейтрализовала три подозрительных воздушных цели, выпущенных из Ливана в сторону Израиля. Кроме того, израильские системы противовоздушной обороны атаковали воздушную цель в одном из районов южного Ливана, где израильские силы проводили операцию.

Между тем, по данным ливанских СМИ, в результате израильского авиаудара в городе Набатия-эль-Фаука погибли два человека. Рейды Армии обороны Израиля и артиллерийский огонь продолжались вблизи сел Тайри и Харис.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство продолжит усилия по восстановлению деятельности внутри страны и восстановлению районов Ливана, пострадавших от конфликта.