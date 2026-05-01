Призываем всех партнёров поддерживать мирную повестку в регионе - Хикмет Гаджиев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Призываем всех партнёров поддерживать мирную повестку и не возвращать регион к старым конфликтным нарративам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете в ходе визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах.

"У Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Республику Армения. Мы понимаем, что мир — это трудный путь. Он требует дипломатической смелости и усилий. Азербайджанское правительство проявило такую политическую волю и протянуло руку мира Армении", - сказал Х. Гаджиев.

Он отметил, что после Вашингтонского саммита обе стороны привержены духу и букве декларации и продолжают продвигаться по пути мирной повестки.

"Мы также призываем всех партнёров поддерживать мирную повестку и не возвращать регион к старым конфликтным нарративам. Это не помогает и не способствует стабильности", - сказал Х. Гаджиев.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.