Туркменистан обсуждает решения в области ИИ и "умных городов" на форуме в Токио

АШХАБАД /Trend - Представители Туркменистана обсудили вопросы искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и решений для "умных городов" в ходе международного инновационного форума SusHi Tech Tokyo 2026 в Японии, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Переговоры прошли в рамках серии встреч между представителями международных компаний и делегацией Министерства связи Туркменистана во время ее визита в Японию. Форум собрал компании, стартапы и экспертов из разных стран для демонстрации технологических инноваций и расширения международного сотрудничества в цифровом секторе.

Переговоры касались сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры, технологий искусственного интеллекта, телекоммуникаций и цифровых услуг. Особое внимание было уделено передовым технологиям, включая ИИ, связи 5G/6G и зеленой энергетике.

Касательно "умных городов", обсуждения в частности затронули потенциальное сотрудничество в области систем управления городским хозяйством, а также развития экосистем стартапов через международные инновационные платформы и технологические центры.