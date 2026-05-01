В Кавказском регионе формируется новый статус-кво - Хикмет Гаджиев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Кавказском регионе формируется новый статус-кво.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете в ходе визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах.

"В Кавказском регионе формируется новый статус-кво, основанный на международном праве, справедливости и исторических реалиях", - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном в более широком смысле создаёт основу для стабильности и устойчивости обеих стран, особенно на фоне появления новых очагов конфликтов в непосредственном соседстве в регионе.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.