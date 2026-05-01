Объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» — это решение, отвечающее вызовам времени — Метин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Объявление 2026 года в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры» — это продуманное решение, отвечающее вызовам времени. Это решение не ограничивается лишь одним календарным годом, оно является продолжением нового этапа в градостроительной политике Баку, модели системного развития, интегрированной в международные стандарты. Проведение в Баку WUF13 является наглядным тому примером.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов, выступая на панельном заседании III Форума «Общественные процессы в медиа-плоскости», проходящего в столице.

«Мы гордимся архитектурными образцами, которые формируют современный облик Баку и уже стали глобально узнаваемыми. Также принимаются комплексные меры для улучшения экологического состояния города. В этой сфере успешно продолжаются проекты по сокращению промышленных отходов с применением современных технологий, развитию альтернативных источников энергии и защите Каспийского моря», — подчеркнул М. Гусейнов.

Отметив, что проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева работы по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях встречаются с большим восхищением как нашими гражданами, так и иностранными гостями, заведующий отделом подчеркнул, что в ходе каждой поездки в Карабах и Восточный Зангезур люди становятся свидетелями всё больших достижений.