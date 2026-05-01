Представители дипкорпуса посетили Карабахский университет (ФОТО)

Азербайджан Материалы 1 мая 2026 15:03 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
ХАНКЕНДИ /Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Карабахский университет.

Как сообщает в пятницу Trend, дипломаты ознакомились с деятельностью университета, были проинформированы об истории его создания.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.

