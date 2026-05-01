Нахожусь под большим впечатлением от визита в Карабах и Восточный Зангезур - Игорь Гарафулич (Эксклюзив)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Нахожусь под большим впечатлением от визита в Карабах и Восточный Зангезур.

Об этом сказал в пятницу Trend временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"В моём случае это первый визит. Я под большим впечатлением и искренне благодарен правительству за приглашение. Я нахожусь здесь вместе со своими коллегами-дипломатами и считаю, что это очень важно для всех нас — лучше узнать вашу историю, понять, через какие трудности прошёл ваш народ. Это особенно ценно, потому что мы работаем в этой стране и стремимся привнести весь свой опыт и знания. Я действительно высоко оцениваю эту поездку, мы уже обсудили её с коллегами и все разделяют это мнение. И это только начало, поскольку впереди у нас ещё несколько остановок. Как сотрудник ООН я искренне благодарен за эту возможность", - сказал он.

Коснувшись предстоящей в стране WUF 13, И. Гарафулич выразил уверенность в ее успешной организации. "Подготовка к WUF 13 находится в активной стадии. Каждая деталь WUF — от коммуникаций и транспорта до логистики и содержательной части — тщательно прорабатывается. Поэтому я уверен, что нас ждёт очень важное и успешно организованное мероприятие", - сказал представитель ООН.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.