В Баку прошла панельная дискуссия "Неожиданные риски в цифровой среде: совместная борьба с вредоносной информацией" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиаплоскости", организованного Агентством развития медиа Азербайджанской Республики, состоялась панельная дискуссия под названием "Непредвиденные риски в цифровой среде: совместная борьба с вредоносной информацией".

Как сообщает Trend, в ходе выступления на панельной сессии заместитель заведующего отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства науки и образования, заведующая сектором цифровых коммуникаций, работы с ведомствами и партнерами Айла Гасанова-Мамедова рассказала о вопросах цифровизации и безопасности в образовании. По ее словам, вопрос цифровой безопасности стал важным компонентом, интегрированным в учебную программу общего образования:

"В связи с этим в учебных программах в первую очередь были внедрены различные подходы, обеспечено формирование у учащихся необходимых знаний и навыков в соответствии с содержанием учебников. Это направление уже стало неотъемлемой частью обязательного образования. За последние десять лет значительно расширилось обеспечение школ компьютерами и интернетом. К концу 2026 года планируется обеспечить один компьютер на каждые шесть учеников. В настоящее время более 90 процентов школ обеспечены интернетом", - отметила она.

Заведующий отделом аналитического анализа и информационного обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров в своем выступлении привлек внимание к вопросам защиты прав детей и их ограждения от вредного воздействия в социальных платформах. По его словам, в стране в общей сложности 11 государственных структур занимаются защитой прав детей:

"Предотвращение существующих рисков силами лишь одного ведомства невозможно; в этой сфере должна вестись комплексная и скоординированная борьба. Доступ несовершеннолетних к электронным услугам и их безопасность в этой среде в стране пока не обеспечены в полной мере. Представители медиа должны вносить вклад в защиту детей от вредного контента. Нецелесообразно акцентировать внимание на гендерном факторе в заголовках новостей и при освещении криминальных случаев. К сожалению, некоторые медиа-структуры раскрывают имена, фамилии и другие личные данные несовершеннолетних.

В частности, недопустима подача информации о родственных, ранних браках и случаях суицида в сенсационном или рекламном характере. Сегодня защита прав семьи, женщин и детей имеет стратегическое значение. К сожалению, на азербайджанском языке отсутствуют онлайн-ресурсы, предназначенные для использования детьми", - отметил он.

Заведующая сектором просвещения и исследований Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Эсмира Гасымова в ходе своего выступления рассказала о существующих угрозах в социальных медиа. По ее словам, на различных социальных платформах люди могут подвергаться кибербуллингу:

"Самая эффективная борьба - это просвещение. Не технологии атакуют человека, а человек - человека. Межведомственное сотрудничество имеет важное значение, особенно взаимодействие со СМИ", - отметила она.

Панельная сессия завершилась обсуждениями.