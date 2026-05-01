Туркменистан и китайские компании обсуждают сотрудничество в области ИИ и "умных" городов

АШХАБАД /Trend - В Туркменистане обсудили вопросы расширения сотрудничества с китайскими технологическими компаниями в сферах искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и передовых телекоммуникаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство связи Туркменистана, в переговорах приняли участие вице-премьер Туркменистана Батыр Аннаев и министр связи Хаджимырат Худайгулиев. Китайскую сторону представляли крупные китайские компании, включая Huawei Technologies Co., предприятия, связанные с ZTE, а также другие представители технологической и телекоммуникационной отраслей.

В ходе встреч стороны рассмотрели перспективы совместных проектов, включая создание исследовательских центров по искусственному интеллекту, разработку решений в области Интернета вещей, систем "умных городов", а также сотрудничество в сфере нейронных сетей и квантовых технологий.

Худайгулиев подчеркнул, что искусственный интеллект является стратегическим приоритетом для Туркменистана, рассматриваемым в качестве ключевого инструмента для повышения эффективности государственного управления и поддержки развития в сфере здравоохранения, образования и других секторах.

В ходе переговоров обе стороны отметили большой потенциал для долгосрочного сотрудничества.