Молодежь является основной силой в борьбе против колониализма - Орлан Паристан

БАКУ /Trend/ - Остров Реюньон уже 400 лет живет под двойным давлением капитализма и французского колониализма, и эта ситуация больше всего влияет на молодежь.

Как сообщает Тrend, об этом сказал член освободительного движения «Ka Ubuntu» Орлан Паристан в своем выступлении на международном Молодежном форуме на тему «Расширение роли молодежи в постколониальный период».

По его словам, на острове Реюньон уровень безработицы среди молодежи достигает 24 процентов, а на Майотте этот показатель составляет 59 процентов.

О. Паристан подчеркнул, что эти цифры являются следствием империалистической системы, которая ослабляет общества ради экономических интересов.

«На колониальных территориях Франции молодежь сталкивается с бедностью, психологическими проблемами и растущим насилием», - сказал он.

В своем выступлении активист также коснулся исторических фактов и заявил, что в 1962-1984 годах более 1600 детей были насильно разлучены со своими семьями и вывезены во Францию. По его словам, это одна из реальных и скрываемых сторон колониальной политики.

О. Паристан раскритиковал милитаризацию молодежи, отметив, что посредством специальных военных программ молодые люди привлекаются во французскую армию.

Что касается сферы образования, он подчеркнул, что из-за отсутствия на острове многих специальностей молодежь вынуждена покидать страну. «В результате остров теряет свой интеллектуальный потенциал, а приезжие из-за границы занимают должности, которые могли бы занять местные молодые люди. В современную эпоху информационные возможности позволяют молодежи увидеть альтернативные взгляды. Защита культуры и языка также является одним из основных направлений борьбы, а осознание молодежью происходящего — ключевым условием для построения деколониального будущего», - сказал О. Паристан.