Карабах развивается интенсивными темпами - посол Беларуси

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Видим, насколько интенсивно развивается Карабах, реализуются масштабные инфраструктурные проекты

Как сообщает в пятницу Trend, об этом посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич сказал журналистам в ходе визита в Восточный Зангезур и Карабах.

"К счастью, у меня уже некоторое время есть возможность регулярно бывать здесь и наблюдать, насколько интенсивно развивается Карабах, как реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Мы прилетаем в разные точки региона — например, в Физули, где видим великолепный аэропорт, приезжаем по современным автомагистралям. Очевидно, что активно строятся инфраструктурные, транспортные и энергетические объекты, создаются промышленные зоны. Сейчас мы находимся в Ханкенди, где реализуется мощный образовательный проект Карабахского университета", — сказал он.

Д. Пиневич подчеркнул, что очень важно, что сегодняшняя поездка началось с посещения мемориала Ходжалинской трагедии.

"Это отражает символизм программы “Великое возвращение”. Память народа — это его будущее, а её воплощение мы видим сегодня здесь", — сказал он.

Отметим, что 1 мая 2026 года начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Восточный Зангезур и Карабах в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

В поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в целом 62 стран и международных организаций.

Визит охватывает город Ханкенди, а также Ходжалинский, Шушинский и Лачинский районы и продлится два дня.

В ходе поездки участники смогут на месте ознакомиться с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению, а также посетят объекты социального и экономического значения.