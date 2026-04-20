Лицензия AtaSığorta аннулирована

БАКУ /Trend/ - Аннулирована лицензия Открытого акционерного общества AtaSığorta.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в соответствии со статьей 107.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", на основании добровольного обращения решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 17 апреля 2026 года аннулирована лицензия на осуществление страховой деятельности № 000300 от 10 ноября 2009 года, выданная Открытому акционерному обществу "AtaSığorta" (Общество).

"Аннулирование лицензии Общества не создает никакой угрозы финансовой устойчивости и стабильности страхового сектора.

Процесс ликвидации будет контролироваться Центральным банком в рамках законодательства Азербайджанской Республики", - подчеркивается в информации.